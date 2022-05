Renzi è stufo e vuole l' abolizione del reddito di cittadinanza Parte la raccolta firme

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 maggio 2022) Matteosi scaglia contro ildi. Dal 15 giugno Italia Viva raccoglierà leper abolire il bonus voluto dal Movimento 5 Stelle e l'iniziativa è annunciata in un post sui social proprio dall'ex presidente del Consiglio: “Vogliamo abolire ildie come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà laufficiale di. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani. Ne parliamo stasera al Talent Garden di Roma e su Radio Leopolda”. Non si fa attendere la reazione grillina. Il primo a rispondere aè il sottosegretario M5S all'Interno, Carlo Sibilia: “Nonostante la pandemia, la guerra e la crisi energetica, Italia Viva lancia una ...