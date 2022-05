Olivera Napoli, accordo più vicino: Getafe convinto con 14 milioni (Di martedì 24 maggio 2022) Olivera Napoli, l’esterno uruguaiano pronto a sbarcare in Italia in estate. Il Getafe si è ormai convinto a cederlo agli azzurri Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è vicino ad un altro colpo di mercato. Azzurri ad un passo dal mettere sotto contratto il terzino sinistro Olivera, in forza al Getafe. Il giocatore uruguaiano già da tempo ha dato il suo benestare al passaggio al club partenopeo, che ora ha raggiunto anche l’intesa con gli spagnoli sulla base di 14 milioni di euro. Dopo il georgiano Kvaratskhelia ecco quindi il secondo squillo per l’estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022), l’esterno uruguaiano pronto a sbarcare in Italia in estate. Ilsi è ormaia cederlo agli azzurri Come riportato dal Corriere dello Sport, ilad un altro colpo di mercato. Azzurri ad un passo dal mettere sotto contratto il terzino sinistro, in forza al. Il giocatore uruguaiano già da tempo ha dato il suo benestare al passaggio al club partenopeo, che ora ha raggiunto anche l’intesa con gli spagnoli sulla base di 14di euro. Dopo il georgiano Kvaratskhelia ecco quindi il secondo squillo per l’estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli mai dubbi per il #Napoli (dal 1 aprile), malgrado le voci opposte delle ultime settimane. E’ atteso per le visite ? - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: 11 milioni più 4 ? ? - ilpodsport : #Calciomercato Napoli, Olivera firma. Mertens, slitta l’incontro #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Napoli, c'è l'accordo per Olivera: già fissate le visite mediche #ilpodsport -