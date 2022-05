Notte di fuoco a Monte Caputo | dopo essere stato spento | riesplode l’incendio

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 24 maggio 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/05/VID-20220524-WA0152.mp4 MONREALE – Si prevede unadioggi in uno dei territori montani della cittadina normanna. Stiamo parlando di: alte fiamme interessano ilin linea con la parte finale della Carrubella. Diversi in zona i terreni privati incolti che alimentano le fiamme. Altri privati, invece, hanno creato, agendo in prevenzione, la striscia taglia. “Da domani” – comunica l’assessore Naimi – “avrà inizio l’attività di pattugliamento del territorio e sarà impiegato il personale della Protezione Civile comunale con l’ausilio delle associazioni di settore”. Intanto la montagna brucia e col calar del sole la situazione diventa ancor più grave: scarsa visibilità e difficoltà di intervento ...