Morto a 18 anni, l'appello della madre: 'Il rombo delle moto per salutare Luca, deve sentire quello e non i pianti' (Di martedì 24 maggio 2022) SENIGALLIA - 'Vorrei che Luca fosse salutato con il rumore delle moto'. A parlare è la mamma di Luca Bergamaschi , il 18enne Morto sabato a Ostra dopo un incidente con la sua Beta 300. Oggi alle 15 in ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 24 maggio 2022) SENIGALLIA - 'Vorrei chefosse salutato con il rumore'. A parlare è la mamma diBergamaschi , il 18ennesabato a Ostra dopo un incidente con la sua Beta 300. Oggi alle 15 in ...

Advertising

rulajebreal : Bambine ???? di 9 anni, violentate dai soldati russi davanti alle madri— gravi lesioni genitali; una bambina di 9 mes… - SkyTG24 : A #Vicenza un pilota di un aereo biplano è stato colpito da infarto mentre era in volo. L'uomo è riuscito a portare… - fanpage : Da quattro anni la mamma di Lorenzo porta una rosa sul luogo nel quale il figlio ha perso la vita in un incidente c… - TiChecco : @Kataklinsmann Il gruppo Inter è morto con l'arrivo di Dzeko che ha impedito infatti anche il formarsi di un gruppo per 8 anni a Roma. - dileguossi : RT @Zelo22327952: Hanno sbagliato i tempi. Il Nwo non era fattibile adesso. Ci sarà un brusco stop, torneremo ad un apparente normalità pre… -