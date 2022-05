Mika: “Non studio mai le mie esibizioni” (Di martedì 24 maggio 2022) Mika – credits: Danilo D’AuriaMILANO – Mika è stato ospite questa mattina a Rtl 102.5 in “W L’Italia”. Artista famoso in tutto il mondo anche per le sue esibizioni che non sono solo concerti, ma arte pura. “C’è sempre un mondo intorno. È sempre stato così. Forse perché ho cominciato nel mondo dell’opera che è un mix”, ha detto Mika. “Ero giovanissimo, sono stato condizionato da quello. Quando entri in uno show deve essere un mondo artistico”. Mika prepara i suoi spettacoli nel minimo dettaglio. “Lavoriamo sempre in squadra e fino all’ultimo momento stiamo cambiando tutti i particolari”, ha raccontato il cantante. “Facciamo tanto in casa, prima realizzavamo tutto in una cucina e ora in un atelier con un po’ di spazio in più. Non studio mai per le mie esibizioni, ma mi ... Leggi su lopinionista (Di martedì 24 maggio 2022)– credits: Danilo D’AuriaMILANO –è stato ospite questa mattina a Rtl 102.5 in “W L’Italia”. Artista famoso in tutto il mondo anche per le sueche non sono solo concerti, ma arte pura. “C’è sempre un mondo intorno. È sempre stato così. Forse perché ho cominciato nel mondo dell’opera che è un mix”, ha detto. “Ero giovanissimo, sono stato condizionato da quello. Quando entri in uno show deve essere un mondo artistico”.prepara i suoi spettacoli nel minimo dettaglio. “Lavoriamo sempre in squadra e fino all’ultimo momento stiamo cambiando tutti i particolari”, ha raccontato il cantante. “Facciamo tanto in casa, prima realizzavamo tutto in una cucina e ora in un atelier con un po’ di spazio in più. Nonmai per le mie, ma mi ...

