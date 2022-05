Meta ha una piattaforma IA che simula il movimento di mani e braccia. Serve (anche) per il metaverso (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà utile anche per le tecniche riabilitative dopo un intervento chirurgico e per realizzare protesi, ma MyoSuite sa anche tanto di Metaverso. Un modo per simulare i movimenti e per realizzare guanti tattili.... Leggi su dday (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà utileper le tecniche riabilitative dopo un intervento chirurgico e per realizzare protesi, ma MyoSuite satanto diverso. Un modo perre i movimenti e per realizzare guanti tattili....

Advertising

Tg3web : La mancanza di cibo rischia di dare una drammatica spinta all'immigrazione dal nord Africa da dove già sono riprese… - apogeonline : Due grandi bestseller internazionali, per una settimana, a metà prezzo. Cosa fai te li perdi? ??… - Digital_Day : La piattaforma ricostruisce alla perfezione il funzionamento degli arti e può essere usata per lo sviluppo di prote… - stella_branca : RT @FrancoPen62: @Adnkronos Ancora ! Con questa presunzione 'imperiale'... Hanno un PIL come quello di una nazione europea con 1/3 abitanti… - Arypigliate : @LilliBeeSummers Io invece ho piastrine potenti e un corpo che espelle sostanze tossiche che é una meraviglia... In… -