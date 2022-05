L'editrice di libri per bambini che è fuggita dalla guerra (Di martedì 24 maggio 2022) libri illustrati I libri sono il suo lavoro, ma da quando è iniziata la guerra Iryna non legge più: "Leggo, ma penso all'Ucraina, mi chiedo cosa starà facendo mio marito. Nemmeno i miei colleghi ... Leggi su editorialedomani (Di martedì 24 maggio 2022)illustrati Isono il suo lavoro, ma da quando è iniziata laIryna non legge più: "Leggo, ma penso all'Ucraina, mi chiedo cosa starà facendo mio marito. Nemmeno i miei colleghi ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @aforista_l: 'Si conosce uno scrittore leggendolo, ma se ne diventa intimi, in maniera un po' volgare, comprandone i libri.' – Giorgio M… - aforista_l : 'Si conosce uno scrittore leggendolo, ma se ne diventa intimi, in maniera un po' volgare, comprandone i libri.' – G… - FaustL79 : Einaudi che parla di Do minore e mette il bemolle sul Do. Cara Editrice Einaudi che un tempo pubblicavi libri coi c… - serenel14278447 : Salone del Libro - Yrina Yezhela, editrice Ucraina: 'Pubblicavamo i nostri libri in due lingue, ora ci fa male anch… - AlauniraSilver : @merakefi Grazie, ora so che non devo mai comprare i libri di questa casa editrice -