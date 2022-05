Kalashnikov in pizzeria | smantellato il commando di Casavatore | terzo complice arrestato

Advertising

mattinodinapoli : Rapina in pizzeria con il kalashnikov puntato sui bambini: terzo arresto del commando -

La rapina, violentissima, risale al 9 ottobre 2021 ed è stata messa a segno nella pizzeria "Un posto al sole". Quattro uomini armati di kalashnikov fecero irruzione nel locale, puntando le armi contro i clienti, incuranti della presenza di diversi bambini. Si tratta di un 23enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare.