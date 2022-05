Hirt trionfa all' Aprica | Nibali sale al 5° posto in classifica

Advertising

Ticinonline : Hirt conquista la temuta tappa del Mortirolo @giroditalia - QdSit : Il colpo del ceco Jan Hirt, compagno di squadra di Domenico Pozzovivo, suggella una delle tappe più incerte per i d… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Jan Hirt trionfa sul Mortirolo, Carapaz maglia rosa per soli 3'' #mortirolo #janhirt - News24_it : Giro d’Italia, Hirt trionfa all'Aprica. Maglia rosa: Hindley a 3” da Carapaz - La Gazzetta dello Sport - ilcirotano : Giro, Hirt trionfa all'Aprica. E per la maglia rosa Hindley è a 3” da Carapaz - -

La tappa Salò - Aprica mette in difficoltà i ciclisti del Giro d'Italia:, Hindley rosicchia 3 secondi alla maglia rosa Carapaz. Nibali sale con il suo passo è diventa 5° nella generale, Pozzovivo cade e perde minuti importanti Dopo il giorno di riposo ...Perla prima vittoria di tappa al Giro, successo che aveva sfiorato nel 2019 quando chiuse al 2° posto la tappa con arrivo a Ponte di Legno vinta dall'italiano Ciccone.A trionfare fu Dario Frigo che però non riuscì a strappare ... così come un Vincenzo Nibali tutt'altro che pimpante. Giro d'Italia oggi: Hirt vince all'Aprica. (QUOTIDIANO NAZIONALE) Quinto posto per ...Hirt beffa Arensman e vince la tappa più dura, arriva stremato e per recuperare e per godersi il momento si sdraia sull’asfalto. La maglia rosa corre insieme con tutti i suoi rivali fino all’ultima as ...