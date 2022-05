Governo, Letta: “Salvini fa di tutto per farlo cascare” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “I 5 stelle non fanno la stessa cosa di Salvini. Salvini sta facendo di tutto per far cascare il Governo, Conte no”. Lo ha detto Enrico Letta a ‘Oggi è un altro giorno’, su Raiuno. Per il leader dem, “Salvini trova ogni occasione per giocare il gioco dello scaricabarile su Bruxelles, ma l’Europa ci da 200 miliardi di euro, una cosa mia vista. Se posso permettermi, usiamo quei sodi per bene e poi si discuterà del resto”. “Penso che il Governo non cadrà” sul catasto o i balneari, ha spiegato ancora Letta, “ma è fondamentale che si mettano i puntini sulle i: abbiamo 200 miliardi di euro dell’Unione europea. La questione chiave è quei soldi spenderli facendo le riforme che sono condizione per farlo”. “Chi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “I 5 stelle non fanno la stessa cosa dista facendo diper faril, Conte no”. Lo ha detto Enricoa ‘Oggi è un altro giorno’, su Raiuno. Per il leader dem, “trova ogni occasione per giocare il gioco dello scaricabarile su Bruxelles, ma l’Europa ci da 200 miliardi di euro, una cosa mia vista. Se posso permettermi, usiamo quei sodi per bene e poi si discuterà del resto”. “Penso che ilnon cadrà” sul catasto o i balneari, ha spiegato ancora, “ma è fondamentale che si mettano i puntini sulle i: abbiamo 200 miliardi di euro dell’Unione europea. La questione chiave è quei soldi spenderli facendo le riforme che sono condizione per”. “Chi ...

