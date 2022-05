Gli ultras del Vicenza contro Renzo Rosso: «Appena retrocessi tu festeggi uno scudetto…» (Di martedì 24 maggio 2022) . Ecco gli striscioni della curva Sud Gli ultras del Vicenza contro il patron Renzo Rosso a causa dei suoi festeggiamenti per lo Scudetto del Milan a pochi giorni dalla retrocessione dei biancorossi. Per questo allo Stadio Menti ieri notte sono stati appesi due striscioni a firma Curva Sud: “Appena retrocessi tu festeggi uno scudetto, Renzo Rosso sei senza rispetto” e “Only the Losers” L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) . Ecco gli striscioni della curva Sud Glidelil patrona causa dei suoiamenti per lo Scudetto del Milan a pochi giorni dallaone dei biancorossi. Per questo allo Stadio Menti ieri notte sono stati appesi due striscioni a firma Curva Sud: “tuuno scudetto,sei senza rispetto” e “Only the Losers” L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MarcoRagnoSBT : RT @ACMilan_Gmbh: @FrancescoOrdine @Aldito11 Bisogna avere il coraggio di ammettere che quello che si è visto è a dir poco imbarazzante. Pa… - FranklinCasati : @nemo_96 Ma di per sé ci sta, ma in mano e in bocca ai tifosi. Figurati se mi preme di fare la morale a qualcuno. P… - ACMilan_Gmbh : @FrancescoOrdine @Aldito11 Bisogna avere il coraggio di ammettere che quello che si è visto è a dir poco imbarazzan… - CalcioWeb : Gli ultras prendono a schiaffi i tifosi del #Milan: scene di follia durante i festeggiamenti per lo scudetto | VIDE… - tranviadeseo : @bayxreche Che poi Paolo Cesare figlio di Cesare ha rifiutato di scusarsi perfino con gli stessi ultras del Milan i… -