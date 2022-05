Falcone: Pm, inchiesta su genuinità fonti non su giornalista (Di martedì 24 maggio 2022) L'inchiesta sul contenuto della trasmissione Report di ieri, con la perquisizione eseguita dalla Dia nei confronti di "un giornalista che non è indagato", punta a "verificare la genuinità delle fonti". Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) L'sul contenuto della trasmissione Report di ieri, con la perquisizione eseguita dalla Dia nei confronti di "unche non è indagato", punta a "verificare ladelle".

Advertising

LaStampa : Inchiesta su Falcone, perquisizione della Dia nella redazione di Report e a casa dell’inviato Mondani - oss_romano : #23maggio Cosa sanno gli under 30 del giudice Giovanni Falcone? Conoscono solo la morte drammatica, o anche la vita… - giornalettismo : Ieri sera #Report ha mandato in onda un'inchiesta sul presunto coinvolgimento dell'estremista di destra… - iconanews : Falcone: Pm, inchiesta su genuinità fonti non su giornalista - zazoomblog : Inchiesta su Falcone perquisizione della Dia nella redazione di Report e a casa dell’inviato Mondani - #Inchiesta… -