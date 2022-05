Expert lancia “Sottocosto” | bonus per smart tv | smartphone e informatica | con grandi sconti

Leggi su computermagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) C’è un nuovo volantino da, precisamente “”. Si tratta, come facilmente intuibile, di una serie di promozioni su centinaia di prodotti in offerta a prezzi davvero interessanti. Volantino, 24/5/2022 – Computermagazine.itIl nuovo volantino è scattato nella giornata di ieri, lunedì 23 maggio, e andrà avanti fino al prossimo 1 giugno, e riguarderàtv, ma anchephone, tablet, notebook e molto altro ancora. Glisaranno applicati nei negozi appartenenti ai gruppi DGgroup, GAER, IPERAL, e agli stessi si aggiungeranno le promo denominate “Sottoprezzo”, valide invece fino al 5 giugno. Scopriamo quindi qualche prodotto in offerta, e come sempre confrontiamo i pezzi con quelli praticati da Amazon, il punto di riferimento. Partiamo ...