Di maggio in maggio 2022: rassegna culturale (Di martedì 24 maggio 2022) Palermo – Due gli appuntamenti in programma per la terza settimana di programmazione della rassegna culturale Di maggio in maggio, organizzata e promossa dall’Associazione Flavio Beninati, presieduta da Carla Garofalo, giunta all’ottava edizione.I locali della sede dell’Associazione (via Quintino Sella, 35) ospiteranno martedì 24 maggio la presentazione del libro “La pittrice di Tokyo” di Sarah Iles Belmonte.Dialogheranno con l’autrice la dottoressa in mediazione linguistica e scrittrice Linda Scaffidi e Carla Garofalo.Le letture di alcuni passi del libro saranno affidate a Chiara Peritore, allieva della Scuola di recitazione e professioni della scena del Teatro Biondo di Palermo. SinossiPalermo 1938. Mentre le sue coetanee si sposano e crescono ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 24 maggio 2022) Palermo – Due gli appuntamenti in programma per la terza settimana di programmazione dellaDiin, organizzata e promossa dall’Associazione Flavio Beninati, presieduta da Carla Garofalo, giunta all’ottava edizione.I locali della sede dell’Associazione (via Quintino Sella, 35) ospiteranno martedì 24la presentazione del libro “La pittrice di Tokyo” di Sarah Iles Belmonte.Dialogheranno con l’autrice la dottoressa in mediazione linguistica e scrittrice Linda Scaffidi e Carla Garofalo.Le letture di alcuni passi del libro saranno affidate a Chiara Peritore, allieva della Scuola di recitazione e professioni della scena del Teatro Biondo di Palermo. SinossiPalermo 1938. Mentre le sue coetanee si sposano e crescono ...

Advertising

acmilan : May 23 is a special day for #ACMilan: two European cups in 1968 and 1990, our 16th Scudetto and 2007 #UCL victory!… - GassmanGassmann : #GiovanniFalcone 23 Maggio 1992 . ?? - AntoVitiello : Domani, lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 18 circa è previsto un saluto della squadra Campione d’Italia ai prop… - distefanovalori : RT @ODNDItalia: 'Rocchelli e Mironov, i reporter da otto anni senza giustizia. Uccisi il 24 maggio 2014 dall’esercito ucraino nel Donbass,… - FuoriIncuboUe : RT @11Giuliano: Altro malore: Roma,Gennaro Cannavacciuolo, morto improvvisamente l'attore allievo di De Filippo: aveva 60 anni I funerali s… -