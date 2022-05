Deulofeu, l’agente apre al Napoli: “Piazza perfetta, lascerà l’Udinese” (Di martedì 24 maggio 2022) Gerard Deulofeu lascerà l’Udinese a fine stagione, l’agente del giocatore a Radio Marte: “Napoli sicuramente è una Piazza gradita“. Deulofeu in questa stagione ha segnato 13 gol giocando da esterno d’attacco nell’Udinese. Un ottimo campionato che ha rilanciato le ambizioni del giocatore spagnolo che fino ad ora non ha mai spiccato del tutto il volo verso una grande carriera. Napoli potrebbe essere la Piazza giusto per il salto di qualità di Deulofeu. l’agente di Deulofeu su questa possibilità ha detto: “Mi sono congratulato con Deulofeu dopo la partita, quasi come sempre, soprattutto per la sua professionalità. Dall’inizio della stagione c’è l’accordo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 24 maggio 2022) Gerarda fine stagione,del giocatore a Radio Marte: “sicuramente è unagradita“.in questa stagione ha segnato 13 gol giocando da esterno d’attacco nel. Un ottimo campionato che ha rilanciato le ambizioni del giocatore spagnolo che fino ad ora non ha mai spiccato del tutto il volo verso una grande carriera.potrebbe essere lagiusto per il salto di qualità didisu questa possibilità ha detto: “Mi sono congratulato condopo la partita, quasi come sempre, soprattutto per la sua professionalità. Dall’inizio della stagione c’è l’accordo ...

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Udinese, l'agente di #Deulofeu: 'Va via. Napoli piazza gradita' - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ??? 'Abbiamo un accordo con l'Udinese. #Deulofeu andrà via' ?? Le parole dell'agente sul futuro dello spagnolo ????? #LBDV… - tcm24com : L'agente di Deulofeu: 'Nel mercato estivo lascerà l'Udinese' #Deulofeu #Udinese - CalcioNews24 : ??L'agente di #Deulofeu traccia il futuro del suo assistito?? - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? 'Abbiamo un accordo con l'Udinese. #Deulofeu andrà via' ?? Le parole dell'agente sul futuro dello spagnolo ????? #LBDV… -