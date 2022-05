Da Dell’Utri a Cuffaro vasa vasa. La Sicilia è sempre roba loro. I protagonisti della stagione delle stragi ancora in sella. E di nuovo in corsa per ottenere poltrone e potere (Di martedì 24 maggio 2022) Una cosa è certa: se Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro avessero assistito alle tensione che hanno accompagnato le commemorazioni per il trentennale della loro morte probabilmente avrebbero avuto un moto di scoramento. In Sicilia i protagonisti della stagione delle stragi sono ancora in sella. E di nuovo in corsa per ottenere poltrone e potere Non che lo sapesse, Giovanni Falcone per primo, che la Sicilia in tema di mafia è la regione in cui la sfacciata impunità, addirittura l’esibizione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Una cosa è certa: se Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agentiscorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro avessero assistito alle tensione che hanno accompagnato le commemorazioni per il trentennalemorte pbilmente avrebbero avuto un moto di scoramento. Insonoin. E diinperNon che lo sapesse, Giovanni Falcone per primo, che lain tema di mafia è la regione in cui la sfacciata impunità, addirittura l’esibizione ...

