Carmen di Pietro show all'Isola, non riconosce suo fratello e regala una gaffe imperdibile: Giuseppe chi? (Di martedì 24 maggio 2022) Nella puntata dell'Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera, Carmen di Pietro è stata protagonista tra risate e lacrime. La concorrente ha perso la compagnia di suo figlio, Alessandro infatti ha deciso di ritirarsi dal gioco per tornare in Italia e preparare gli esami universitari. Una scelta che ha reso mamma Carmen sicuramente molto orgogliosa ma che l'ha resa anche triste, visto che dovrà proseguire per un altro mese da sola, senza il suo adorato Alessandro, in Honduras…Per cercare di tirarla un po' su, Ilary Blasi ha deciso di farle un regalo, una sorpresa. La Di Pietro ha avuto modo di parlare con una persona, per lei "molto speciale". Peccato però che non abbia riconosciuto il buon Giuseppe, non un amico qualsiasi, non una persona qualunque ma suo fratello, ...

IsolaDeiFamosi : 'Io lo so che tutti i pettini vengono al nodo' Carmen Di Pietro sarai per sempre famosa. #isola - matyzzle : RT @oocisola: carmen di pietro non riconosce suo fratello #isola - StigmabaseF : Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Russo, vuole lasciare l'Honduras - DonnaPOP: La madre è furi… - versaceonjeru : RT @tvstellare: Carmen Di Pietro che non riconosce suo fratello NELLA STORIA. #isola - Jes912 : RT @tvstellare: Carmen Di Pietro che non riconosce suo fratello NELLA STORIA. #isola -