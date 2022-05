Bimbo di un anno in arresto cardiocircolatorio, indagata la madre (Di martedì 24 maggio 2022) E’ indagata per maltrattamenti e lesioni la madre del bambino di un anno arrivato all’ospedale di Perugia in arresto cardiocircolatorio domenica 15 maggio e dal lunedì seguente ricoverato in gravissime... Leggi su feedpress.me (Di martedì 24 maggio 2022) E’per maltrattamenti e lesioni ladel bambino di unarrivato all’ospedale di Perugia indomenica 15 maggio e dal lunedì seguente ricoverato in gravissime...

Advertising

umbriajournal_ : Bimbo di un anno gravissimo, la mamma indagata dalla Procura - HiFrAnKiEbYe : Roger sull’#isola sta crescendo tantissimo come un bimbo di 4 anni cresce al secondo anno d’asilo - _Tomteller_ : -Krunic: no, non sono un bimbo di Krunic, però, tenendo conto di quelle che sono le sue qualità e quelle che erano… - nmirotti : @DelaudeRoberta @cinzia_fornero Per quanto alle cornacchie, qualche anno fa ho visto con i miei occhi un bimbo di c… - Obsolete_LG : RT @impaziente0: Non entro nel merito della sospensione di Stramezzi. Ma se gli han comminato 12 mesi a lui dovevano darne altrettanti ai M… -