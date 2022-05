Back-to-back per la F1, a Montecarlo si respira la storia: Leclerc prova a rompere la maledizione (Di martedì 24 maggio 2022) Nemmeno il tempo di metabolizzare Barcellona ed ecco che la F1 fa subito tappa 600 km più a est per il secondo back-to-back della stagione: non c’è un attimo di respiro e dal circuito probabilmente più completo per una monoposto come quello della Spagna ci si trasferisce nel Principato di Monaco per la gara di Montecarlo sull’iconico circuito cittadino. Sapore molto retrò, anche se il Circus pare voglia puntare sempre di più su gare per le vie dei centri abitati, un weekend sciccoso che catalizzerà le attenzioni di tutto il mondo su tre giorni da vivere intensamente. QUALIFICHE DECISIVE – Sì, tre giorni di fila e non quattro, visto che da quest’anno, nell’ambito di una razionalizzazione dei costi, si è deciso di fermare la prassi – unica proprio qui a Montecarlo – di disputare le ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Nemmeno il tempo di metabolizzare Barcellona ed ecco che la F1 fa subito tappa 600 km più a est per il secondo-to-della stagione: non c’è un attimo di respiro e dal circuito probabilmente più completo per una monoposto come quello della Spagna ci si trasferisce nel Principato di Monaco per la gara disull’iconico circuito cittadino. Sapore molto retrò, anche se il Circus pare voglia puntare sempre di più su gare per le vie dei centri abitati, un weekend sciccoso che catalizzerà le attenzioni di tutto il mondo su tre giorni da vivere intensamente. QUALIFICHE DECISIVE – Sì, tre giorni di fila e non quattro, visto che da quest’anno, nell’ambito di una razionalizzazione dei costi, si è deciso di fermare la prassi – unica proprio qui a– di disputare le ...

