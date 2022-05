Assolti i tre poliziotti accusati di lesioni nei confronti di Filippo Narducci (Di martedì 24 maggio 2022) La Corte d’Appello di Bologna ha pronunciato nel pomeriggio la sentenza di assoluzione nei confronti di Christian Foschi, Giancarlo Tizi e Marco Pieri, i tre poliziotti di Cesena accusati di lesioni aggravate in concorso ai danni del barista cesenate Filippo Narducci. Una vicenda giudiziaria lunga 12 anni che ha avuto un’ampia eco mediatica con servizi anche da parte della trasmissione “Le Iene”. Marco Pieri fu accusato di aver sferrato a Narducci un pugno di inaudita violenza. E’ stato assolto perché il fatto on costituisce reato, mentre Foschi e Tizi sono stati Assolti perché il fatto non sussiste. Conestà (Mosap): «Giustizia lunga per chi indossa una divisa ma alla fine arriva» «Ci sono voluti 12 anni per riconoscere un qualcosa che era ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 24 maggio 2022) La Corte d’Appello di Bologna ha pronunciato nel pomeriggio la sentenza di assoluzione neidi Christian Foschi, Giancarlo Tizi e Marco Pieri, i tredi Cesenadiaggravate in concorso ai danni del barista cesenate. Una vicenda giudiziaria lunga 12 anni che ha avuto un’ampia eco mediatica con servizi anche da parte della trasmissione “Le Iene”. Marco Pieri fu accusato di aver sferrato aun pugno di inaudita violenza. E’ stato assolto perché il fatto on costituisce reato, mentre Foschi e Tizi sono statiperché il fatto non sussiste. Conestà (Mosap): «Giustizia lunga per chi indossa una divisa ma alla fine arriva» «Ci sono voluti 12 anni per riconoscere un qualcosa che era ...

Advertising

VedeleAngela : RT @forzearmatenews: Assolti i tre poliziotti accusati di lesioni nei confronti di Filippo Narducci - forzearmatenews : Assolti i tre poliziotti accusati di lesioni nei confronti di Filippo Narducci - GiornaleVicenza : Durante la commemorazione per l'eccidio del 7 luglio di tre anni fa a #Schio - Clod40206547 : RT @zingaromarcelbs: televisioni, facendo ridere mezza Italia alle spalle di poste italiane, la quale non la prese bene e denunciò i tre, a… - Mgthre1 : RT @zingaromarcelbs: televisioni, facendo ridere mezza Italia alle spalle di poste italiane, la quale non la prese bene e denunciò i tre, a… -