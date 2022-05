Alice Scagni uccisa dal fratello, la madre: «Colpendo lei ha voluto uccidere tutta la nostra famiglia» (Di martedì 24 maggio 2022) Due mesi fa il delitto. «È stata una tragedia annunciata. Fino a poche ore prima ho chiamato le forze dell’ordine per dire che mio figlio era diventato un pericolo, che poteva colpire chiunque. Ma nessuno è intervenuto. Alberto non so più se è mio figlio» Leggi su corriere (Di martedì 24 maggio 2022) Due mesi fa il delitto. «È stata una tragedia annunciata. Fino a poche ore prima ho chiamato le forze dell’ordine per dire che mio figlio era diventato un pericolo, che poteva colpire chiunque. Ma nessuno è intervenuto. Alberto non so più se è mio figlio»

