Al via le consegne di Alfa Romeo Tonale

TORINO (ITALPRESS) – In anticipo rispetto all'arrivo ufficiale nelle concessionarie, i primi tre esemplari di Tonale Edizione Speciale sono stati consegnati ad altrettanti clienti, esperti e fortemente legati al marchio, che saranno protagonisti di un innovativo programma. Saranno loro, infatti, a esprimere le prime reali sensazioni di guida e un giudizio sulla qualità percepita, fornendo un feedback importante sul modello. A loro disposizione un call center dedicato – disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. E' l'ennesima dimostrazione di come il parere del cliente e la qualità del prodotto siano strategici per un brand premium come Alfa Romeo. L'evento è stato ospitato nella "culla" di Tonale: il rinnovato stabilimento "Giambattista Vico" di Pomigliano d'Arco, una delle realtà produttive più avanzate nel

