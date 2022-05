A12 | giovedì notte chiuse stazioni Maccarese-Fregene e Torrimpietra

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di26 alle 6:00 di venerdì 27 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa la stazione di, in entrata verso Civitavecchia. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di. Sarà chiusa stazione di, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di. (Agenzia Dire)