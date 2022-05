Advertising

Agenzia ANSA

Si è aperto oggi inunnella località turistica di Hwange per esaminare la gestione degli elefanti. Lo riporta la Bbc, spiegando che diversi Paesi spingono per la revoca del divieto riguardante il ...Arriva un generale aldi Fincantieri. Torinese, classe 1953, Claudio Graziano si appresta ad assumere l'incarico ...la sicurezza del corridoio di Beira (via di comunicazione tra loe il ... Zimbabwe: vertice su elefanti, commercio avorio per tutelarli - Africa Si è aperto oggi in Zimbabwe un vertice nella località turistica di Hwange per esaminare la gestione degli elefanti. Lo riporta la Bbc, spiegando che diversi Paesi spingono per la revoca del divieto r ...