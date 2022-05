Ucraina | Massolo | ' Il rischio è che non si arrivi ad una pace ma ad un armistizio precario'

Advertising

alesSarda2908 : RT @globalistIT: - globalistIT : - valtaro : #Ucraina, Massolo: “Ci sarà un dopoguerra di contrapposizione e le sanzioni resteranno” - ibis787 : MASSOLO MASSOLO NON NE HAI DETTA UNA GIUSTA..... Ucraina, Massolo: “L’espulsione dalla Russia dei nostri diplomatic… - RassegnaZampa : #Ucraina, #Massolo: “L’espulsione dalla #Russia dei nostri diplomatici non deve preoccupare. #Putin ha risposto in… -

Guerra che durerà a lungo: la pace inè 'ancora lontana, bisogna partire da quello che succede sul terreno, dove vediamo con tutta ... Lo dice a Qn l'ambasciatore Giampiero, presidente ...Non è ottimista Giampiero. La pace inè 'ancora lontana , bisogna partire da quello che succede sul terreno, dove vediamo con tutta evidenza che Putin ritiene ancora di poter consolidare le aree acquisite ...Lo stallo della diplomazia e le conseguenze economiche della guerra, con molti paesi a rischio recessione. “Restart - L’Italia ricomincia da te”, il programma condotto da Annalisa Bruchi in onda stase ...L'analisi dell'ex segretario generale della Farnesina e direttore del Dis: "Entrambe le parti sperano di migliorare le loro posizioni con le armi e quindi non si negozia" ...