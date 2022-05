Tutti contro il bitcoin. Dopo Lagarde (Bce) critiche anche da parte di Georgieva (Fmi) e del finanziere Warren Buffett (Di lunedì 23 maggio 2022) È una sorta di tiro al bersaglio quello che sta andando in scena in questi giorni nei confronti delle valute digitali. Il “la” lo ha dato la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde che sabato scorso ha affermato che che bitcoin e “fratellini” vari si basano sul nulla e non valgono nulla. La presidente ha quindi chiesto una regolamentazione più severa per il settore. Oggi il concetto è stato in qualche modo ribadito dalla direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva dicendo che il “bitcoin contiene la parola coin ma non è una moneta perché per essere tale deve essere anche una riserva di valore. Di fatto i bitcoin e le cripto valute sono una classe di investimento senza garanzie. Se qualcuno promette il 20% su qualcosa non garantito da niente, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) È una sorta di tiro al bersaglio quello che sta andando in scena in questi giorni nei confronti delle valute digitali. Il “la” lo ha dato la presidente della Banca centrale europea Christineche sabato scorso ha affermato che chee “fratellini” vari si basano sul nulla e non valgono nulla. La presidente ha quindi chiesto una regolamentazione più severa per il settore. Oggi il concetto è stato in qualche modo ribadito dalla direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalinadicendo che il “contiene la parola coin ma non è una moneta perché per essere tale deve essereuna riserva di valore. Di fatto ie le cripto valute sono una classe di investimento senza garanzie. Se qualcuno promette il 20% su qualcosa non garantito da niente, ...

