Stagione avvincente per la Virtus Kleb Ragusa (Di lunedì 23 maggio 2022) Ragusa – Si conclude con la sconfitta al Pala Rossini in gara 4 per mano della Luciana Mosconi Ancona una Stagione avvincente e straordinaria per la Virtus Kleb Ragusa. I Ragusani hanno chiuso la regular season piazzandosi quarti centrando l'obiettivo prefissato. Una Stagione fatta di grandi soddisfazioni che ha visto gli iblei essersi ritagliati uno spazio importante nel campionato di serie B.La Virtus Kleb Ragusa scende in campo per gara 4 con la consapevolezza di trovare i padroni di casa agguerriti e pronti a sferrare l'ultimo attacco per conquistare la semifinale. Coach Coen mette in campo Pozzetti che aveva saltato gara 3. I Ragusani partono bene e con le triple di ...

