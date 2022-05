Scuola d’estate, i moduli attivabili nell’avviso PON: sport, gioco, canto, ma anche coding e lingue (Di lunedì 23 maggio 2022) Da giugno a settembre torna il Piano estate finalizzato al recupero degli apprendimenti degli studenti. Quest'anno la novità principale riguarda gli alunni ucraini ai quali vengono dedicate attività specifiche. Con avviso del 18 maggio il Ministero dell'Istruzione indica i moduli attivabili. Le candidature per l'avviso PON scadono alle 15 del prossimo 1 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 maggio 2022) Da giugno a settembre torna il Piano estate finalizzato al recupero degli apprendimenti degli studenti. Quest'anno la novità principale riguarda gli alunni ucraini ai quali vengono dedicate attività specifiche. Con avviso del 18 maggio il Ministero dell'Istruzione indica i. Le candidature per l'avviso PON scadono alle 15 del prossimo 1 giugno. L'articolo .

