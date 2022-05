Sabatini | “E’ il mio risultato più grande | senza questa salvezza forse avrei smesso”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Ladella Salernitana è anche il capolavoro di Walter. Il direttore sportivo granata ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Dazn confidando chequesto obiettivo avrebbe potuto smettere: Primo posto – “Questo è al primo posto tra i capolavori realizzati in carriera. Era un’utopia pensare allapartendo da dove eravamo. E’ la miglior cosa fatta in carriera e anche un’impresa che mi sprona a farmi continuare. Se non fosse successo mi sarei messo pesantemente in discussione come faccio sempre. Mentre stava maturando il ko con l’Udinese stavo già andando in crisi per pensare a cosafatto dopo, subito dopo il fischio finale. Per fortuna poi il Venezia ha fatto una partita seria, convinta, e ci ha tenuto in quota. E ...