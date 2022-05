Ribery: «Ci davano tutti per retrocessi, ma noi ci abbiamo sempre creduto. E se voi lo volete, rimango» (Di lunedì 23 maggio 2022) La Salernitana è salva, resterà in Serie A anche il prossimo anno. Sui canali social del club ha voluto dire la sua anche Franck Ribery, un perno importante della squadra almeno in termini di personalità ed esperienza. “Bello vivere certe emozioni, abbiamo sempre creduto all’obiettivo e ci siamo riusciti. Sono contento per tutti. Una serata pazza, per questo amo il calcio. Non si sa mai cosa può succedere, ho perso anche delle finali. Giocare partite così particolari è un po’ diverso se pensiamo poi alle ultime due con Cagliari e Empoli dove potevamo vincere. A gennaio forse tutti ci davano per retrocessi. Poi è arrivato un nuovo presidente, un nuovo direttore che ha fatto un lavoro incredibile, nuovi calciatori. Ci abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) La Salernitana è salva, resterà in Serie A anche il prossimo anno. Sui canali social del club ha voluto dire la sua anche Franck, un perno importante della squadra almeno in termini di personalità ed esperienza. “Bello vivere certe emozioni,all’obiettivo e ci siamo riusciti. Sono contento per. Una serata pazza, per questo amo il calcio. Non si sa mai cosa può succedere, ho perso anche delle finali. Giocare partite così particolari è un po’ diverso se pensiamo poi alle ultime due con Cagliari e Empoli dove potevamo vincere. A gennaio forseciper. Poi è arrivato un nuovo presidente, un nuovo direttore che ha fatto un lavoro incredibile, nuovi calciatori. Ci...

