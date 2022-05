Ranocchia e non solo: 7 partenze decise dall'Inter (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di saluti in casa Inter. La partita di ieri contro la Sampdoria a San Siro è stata l'ultima con la maglia nerazzurra per sette... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di saluti in casa. La partita di ieri contro la Sampdoria a San Siro è stata l'ultima con la maglia nerazzurra per sette...

Advertising

twinter_931908 : Chi la maglia ha onorato, non verrà mai dimenticato! Grazie di tutto, #capitano! #Ranocchia interista vero????… - sportli26181512 : Ranocchia e non solo: 7 partenze decise dall'Inter: Tempo di saluti in casa Inter. La partita di ieri contro la Sam… - cmdotcom : #Ranocchia e non solo: 7 partenze decise dall'#Inter - lisa__lisah : Non pensavo di poter piangere così tanto ieri allo stadio per dimarco e ranocchia soprattutto - Dave_P_90 : @tommasoarmando2 Anche Ranocchia non scherza. -