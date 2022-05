‘Pioli is on fire’: il bus del Milan da Scudetto è una discoteca | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) I giocatori del Milan di Stefano Pioli, sul bus di ritorno da Reggio Emilia, scatenati per la vittoria dello Scudetto. Cantano, tutti insieme, il solito coro, quello che rende orgoglioso il loro mister. Qui, nel VIDEO, la prova che 'Pioli is on fire' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) I giocatori deldi Stefano Pioli, sul bus di ritorno da Reggio Emilia, scatenati per la vittoria dello. Cantano, tutti insieme, il solito coro, quello che rende orgoglioso il loro mister. Qui, nel, la prova che 'Pioli is on fire'

AntoVitiello : Mister Pioli scatenato Pioli Is on fire ?? - SimoneGambino : Pioli decisamente on fire ?? @GoalItalia - tvdellosport : ?? PIOLI IS ON FIRE L’ ovazione dei tifosi del Milan presenti al “ Mapei Stadium” per il tecnico Stefano Pioli, sul… - SoloMilan68 : @Fabrizio_Icio @trendafilizi Pioli is on fire, con tanto di maglietta. Ma come al solito memoria selettiva. - to0youn9 : oggi a scuola tutti con la maglia del Milan e a cantare pioli is on fire -