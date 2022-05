Omicidio Giovanni Guarino al luna park | restano in carcere i due quindicenni

Advertising

Lettera di Giovanni Falcone a proposito dell'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa - L'Italia è quel Paese che celebra i trent'anni dall'omicidio di Giovanni Falcone osservando con indifferenza il ritorno in… - Torre del Greco – Restano in carcere i due 15enni accusati dell'omicidio di Giovanni Guarino, - Oggi è l'anniversario della #stragedicapaci, torno solo per questo. Gireranno cose tipo: 'È stata la mafia', 'È stato… - Lettera di Giovanni Falcone a proposito dell'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa

Guarino al luna park, due fermi: domani gli interrogatori di garanzia Torre del Greco (Napoli), 23 maggio 20222 - Restano in carcere i due quindicenni di Torre Annunziata (Napoli) ...... quella in cui la criminalità mafiosa alzò il tiro contro gli uomini delle istituzioni: ecco dunque le foto struggenti dell'di Piersanti Mattarella , l'amicizia con il giudice...Il sostituto procuratore Giovanni Falcone costruisce la sua inchiesta grazie a un testimone. Ma non riesce a concludere il dibattimento, i giudici popolari vengono minacciati, il processo spostato per ...Qui ogni giorno è il 23 maggio, non si fanno attività per questa giornata, perché la sfida è tutti i giorni”. L’Istituto Sperone Pertini di Palermo è un avamposto educativo della lotta alla mafia. Una ...