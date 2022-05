Negli ospedali scatta la hacker fobia, cosa fanno per proteggere i pc (Di lunedì 23 maggio 2022) Si chiama «Variante cybersecurity», ma non c'entra nulla col Covid. È quella chiesta dagli ospedali romani, in apprensione anche per altri virus: quelli informatici. Dopo il San Giovanni-Addolorata, infatti, anche il Sant'Andrea innalza il livello della cyber-sicurezza investendo quasi un milione di euro. Proprio per cercare di evitare i tanti disagi patiti dai sempre più computerizzati servizi nei nosocomi. Come quelli subiti dopo «l'attacco informatico effettuato il 30 luglio 2021 da hacker al Data Center che ospita alcuni dei sistemi informatici della Regione Lazio e ha compromesso l'utilizzo di alcuni servizi e applicazioni». E visto che «nel corso dei scorsi mesi ulteriori attacchi sono stati attivati su sistemi di aziende pubbliche laziali e di altre Regioni», l'ospedale Sant'Andrea ritiene «oltremodo necessario proseguire nell'innalzamento del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Si chiama «Variante cybersecurity», ma non c'entra nulla col Covid. È quella chiesta dagliromani, in apprensione anche per altri virus: quelli informatici. Dopo il San Giovanni-Addolorata, infatti, anche il Sant'Andrea innalza il livello della cyber-sicurezza investendo quasi un milione di euro. Proprio per cercare di evitare i tanti disagi patiti dai sempre più computerizzati servizi nei nosocomi. Come quelli subiti dopo «l'attacco informatico effettuato il 30 luglio 2021 daal Data Center che ospita alcuni dei sistemi informatici della Regione Lazio e ha compromesso l'utilizzo di alcuni servizi e applicazioni». E visto che «nel corso dei scorsi mesi ulteriori attacchi sono stati attivati su sistemi di aziende pubbliche laziali e di altre Regioni», l'ospedale Sant'Andrea ritiene «oltremodo necessario proseguire nell'innalzamento del ...

