Montecarlo per ripartire (Di lunedì 23 maggio 2022) Leo Turrini Dopo aver perso in un colpo solo il primato in entrambe le classifiche ridate, la Ferrari amatissima deve confrontarsi con due problemi. Il primo riguarda l'affidabilità della macchina. Da ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Leo Turrini Dopo aver perso in un colpo solo il primato in entrambe le classifiche ridate, la Ferrari amatissima deve confrontarsi con due problemi. Il primo riguarda l'affidabilità della macchina. Da ...

Marco1999Busa : RT @GPerenne: @gspazianitesta Cazzullo poi è ossessionato da chi vive a Montecarlo e in Svizzera .. sto leggendo il libro di Allegra Gucci… - FabrizioDeSand1 : @lapoelkann_ Per favore,a Montecarlo non vada... - JoeCool_____ : @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari A Montecarlo...in groppa al riccio per tutto Charles! ?????????? - matteo_azzoni : domanda per Marc può essere stato il caldo il problema di Leclerc?? se a Montecarlo ci sarà cosi caldo ci saranno p… - macsismo : @sBinottoFC sainz che girava 1 secondo più lento per colpa del danno mi fa ben sperare più di tutto, a montecarlo servono 0 errori -

I sogni della Ferrari tornano ai box Con serenità, è una strada lunga che abbiamo davanti" Per Sainz. Crack sul motore di Leclerc a ... Sin dalla gara di Montecarlo". Ma tra il dire e il fare Montecarlo per ripartire Per fortuna, il calendario non lascia il tempo di macerarsi nell'amarezza. Fra pochi giorni si torna in pista a Montecarlo. A casa di Carletto. La miglior medicina, cioè la vittoria, è subito a ... QUOTIDIANO NAZIONALE I sogni della Ferrari tornano ai box Come diavolo la racconti, una domenica così La miglior Ferrari di primavera, dominante in tutto e per tutto, grazie ad un pilota straordinario, è rimasta di colpo a piedi, vanificando in un istante i ...