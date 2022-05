Modena | una bambina di 4 anni muore dopo una caduta dal balcone

(Di lunedì 23 maggio 2022) Unadi quattroè morta cadendo daldi casa sua in via Cardarelli a. La casa dove abitava è al settimo piano e laabitava lì insieme alla famiglia di origini nigeriane. La piccola è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati il 118 e la polizia scientifica per cominciare i rilievi necessari alle indagini. Si cercherà prima di tutto di scoprire come sia arrivata senza custodia sul. Leggi anche: «È stata lanciata dal»: l’autopsia sulla bimba morta a Torino e il filmato dellaSondrio, i funerali della bimba morta in ospedale. Il vescovo: «Reazioni disumane, cuore colmo di rammarico e tristezza» La bimba ucraina investita a Crotone: «Incidente provocato deliberatamente» Bimba ...

Advertising

Ciclistica2 : PRIMA VITTORIA DELL'ANNO ??Augusto Canovi vince nei G3 al Gran Premio Festa dello Sport di Crespellano (BO) con Gabr… - Emergenza24 : RT @FrancoScarsell2: Dramma a Modena. Una bimba di 4 anni, di origine africana, è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa. La pic… - pietro_dav : @EasyInve Maaa pensare di iniziare ad accorpare certi comuni? Che è una riflessione che nell'articolo non ho notato… - 24emilia : Tragedia a Modena, morta bimba di 4 anni caduta da una finestra al settimo piano - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Dramma a Modena. Una bimba di 4 anni, di origine africana, è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa. La pic… -

... toscano classe 1969 il primo ed emiliano classe 1979 il secondo, entrambi con alle spallelunga serie di prestigiose collaborazioni. Registrata ae in possesso di codice Issn, The SpoRt ...Nella mattinata di lunedì 23 maggio, intorno alle nove, si è verificatatragedia abambina di quattro anni è morta dopo essere precipitata nel vuoto dafinestra dell'abitazione di famiglia, situata al settimo piano dipalazzina di via Giardini. In casa c'era la ...Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena, in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di ...I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Sassuolo hanno visto le pattuglie impegnate nel fine settimana in più punti di controllo alla circolazione, eseguiti nell’arc ...