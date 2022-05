Milan | un trionfo atteso per 4 033 giorni

Advertising

Corriere : Milan, è arrivato il giorno del trionfo: vince il duello con l’Inter e conquista il suo 19esimo scudetto - FontanaPres : ????? Grazie ragazzi!!! AC Milan Questo SCUDETTO è il trionfo della programmazione e del sacrificio. È la vittoria d… - carlolaudisa : La festa #Milan firmata Giroud con gli assist di Leao. E’ lo #Scudetto della sostenibilità. Pioli ha plasmato un gr… - siimooo__ : RT @krudotw: Genesi del trionfo rossonero #SassuoloMilan #Scudetto #Inter #Milan #InterSampdoria - gilnar76 : Scudetto Milan, Sassuolo e Allegri nel destino: dalla disfatta al trionfo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Non è la vittoria dei singoli ma ildel gruppo. Perché se oggi il popolo rossonero, stufo di sentirsi ripetere che ilera solo "una squadra rivelazione", può sventolare il tricolore, è ...E se delle ali rossonere, da Leao a Theo, i commentatori parlano da un campionato, questo scudetto restituisce ai tifosi dell'altra metà del loro cielo d'inferno: le radici. C'è una ...Dopo undici anni il Diavolo torna campione d’Italia: arriva il primo titolo dopo l’era Berlusconi. Grazie alle intuizioni di Pioli e Maldini ...Onore al Diavolo" scrive Tuttosport in apertura celebrando il trionfo del Milan. Undici anni dopo l'ultima vittoria, i rossoneri tornano a vincere il campionato di Serie A. Vittoria per 3-0 della ...