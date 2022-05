Advertising

Doveva essere una giornata di sport , ma si è trasformata in una scena terribile di cronaca . Domenica 22 maggio al PalaSojourner di Rieti si stavano svolgendo gli spareggi di serie B femminile di ...Riccardo Moraschini,classe 1991 nato a Cento e cresciuto nelle giovanili della Virtus , ... Chideve pagare, ma l'obiettivo è fermare il doping non gl La cestista sbaglia un canestro, l'allenatore la prende a schiaffi. Poi si scusa: «Non volevo colpirla» Doveva essere una giornata di sport, ma si è trasformata in una scena terribile di cronaca. Domenica 22 maggio al PalaSojourner di Rieti si stavano svolgendo gli spareggi di serie B ...In occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami, clamorosa gaffe di uno dei volti più iconici del giornalismo automobilistico protagonista di un ...