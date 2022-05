Iv: Renzi, 'si può andare a eventi Lega o FdI in modo civile, doveroso passo in avanti' (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag (Adnkronos) - "Sono stato alla Scuola di Formazione della Lega a Milano. Mi hanno invitato e ci sono andato. Ho detto quello che penso senza sconti e senza lisciare il pelo alla platea, come fanno sempre i populisti". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Mi piace l'idea di un confronto civile con gli avversari. Sette anni fa Salvini indossava magliette con scritto: "meglio bestia che Renzi". Ora possiamo partecipare a eventi di Lega o Fratelli d'Italia in modo civile. Mi sembra un doveroso passo in avanti", aggiunge il leader di Iv. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag (Adnkronos) - "Sono stato alla Scuola di Formazione dellaa Milano. Mi hanno invitato e ci sono andato. Ho detto quello che penso senza sconti e senza lisciare il pelo alla platea, come fanno sempre i populisti". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Mi piace l'idea di un confrontocon gli avversari. Sette anni fa Salvini indossava magliette con scritto: "meglio bestia che". Ora possiamo partecipare adio Fratelli d'Italia in. Mi sembra unin", aggiunge il leader di Iv.

