Inter | Ceccarini | “Con una grande cessione si può cogliere l’occasione Dybala Su Perisic…”

(Di lunedì 23 maggio 2022)– A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), èvenuto Nicolò, esperto di calciomercato nonché direttore di TMW Radio. “Scudetto? Ho sempre dato per favorito l’, però sono molto felice per il Milan: è stata la squadra più compatta e unita. Negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale. Pioli non è un tecnico qualunque, ma unallenatore. Mercato? Dopo la finale di Champions, Origi firmerà un quadriennale con il Milan. Berardi? In settimana potrebbero esserci nuovi contatti e con la nuova proprietà, i rossoneri faranno qualche nuovo innesto. Il Milan non ha mollato la pista Asensio. Molto è legato anche dal futuro di Ibrahimovic: se ...