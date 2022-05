I Santi di Lunedì 23 Maggio 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 maggio 2022) San GIOVANNI BATTISTA DE’ ROSSI Sacerdote Voltaggio, Genova, 22 febbraio 1698 – 231764Nacque nel 1698 a Voltaggio, in provincia di Genova ma a 13 anni, per motivi di studio, si trasferì a Roma nella casa di uno zio sacerdote, canonico a Santa Maria in Cosmedin. A Roma frequentò il liceo presso i gesuiti del Collegio Romano avviandosi agli ordini sacri. In quel periodo fu colto dai primi attacchi di epilessia, malattia che lo avrebbe fatto soffrire per tutta la vita. Venne ordinato sacerdote l’8 marzo 1721 e da allora diede ancora più slancio al suo apostolato, avviato in precede…www.ebeati.it/dettaglio/54450 San DESIDERIO DI LANGRES (O DA GENOVA) Vescovo e martire Sec. IVLa sua esistenza nel secolo IV, è garantita da sant’Atanasio che lo indica come partecipante del Concilio di Sardica (oggi Sofia) nel 343; il suo nome compare anche ...