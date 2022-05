Guerra in Ucraina: gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 23 maggio 2022) Giorno 89 di Guerra in Ucraina: continuano senza sosta gli scontri su territorio ucraino tra le forze russe e l’esercito nazionale. Il binario diplomatico non sembra sortire i frutti sperati e nonostante i numerosi inviti al cessate il fuoco da parte delle istituzioni, il conflitto bellico non accenna a rallentare. Si è esposto sulla questione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dalla Guerra nel cuore dell’Europa, che sta riproponendo quegli stessi orrori di cui l’Italia conserva ancora il ricordo e che mai avremmo immaginato che si ripresentassero nel nostro Continente. Ancora una volta sono in gioco valori fondanti della nostra convivenza”. Capo di Stato che poi aggiunge: “La violenza della prevaricazione pretende, nella ... Leggi su zon (Di lunedì 23 maggio 2022) Giorno 89 diin: continuano senza sosta gli scontri su territorio ucraino tra le forze russe e l’esercito nazionale. Il binario diplomatico non sembra sortire i frutti sperati e nonostante i numerosi inviti al cessate il fuoco da parte delle istituzioni, il conflitto bellico non accenna a rallentare. Si è esposto sulla questione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dallanel cuore dell’Europa, che sta riproponendo quegli stessi orrori di cui l’Italia conserva ancora il ricordo e che mai avremmo immaginato che si ripresentassero nel nostro Continente. Ancora una volta sono in gioco valori fondanti della nostra convivenza”. Capo di Stato che poi aggiunge: “La violenza della prevaricazione pretende, nella ...

