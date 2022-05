Falcone, Capaci e quello strano 1992 di bombe, inchieste e speculazioni (Di lunedì 23 maggio 2022) In occasione del 30simo anniversario della Strage di Capaci riproponiamo questo articolo del direttore Adriano Scianca Roma, 23 mag – Il 23 maggio 1992, sull’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci, a pochi chilometri da Palermo, il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta saltavano sopra 400 kg di tritolo posti da Cosa Nostra sotto il tragitto del magistrato. Si tratta di una delle azioni più plateali mai commesse da un’associazione che fa della discrezione la sua forza. Pochi mesi dopo, il 19 luglio, saltava in aria anche Paolo Borsellino. Tutto accadeva in un anno molto strano per le sorti della nazione. Il 17 febbraio 1992, un ex poliziotto divenuto pubblico ministero e molto apprezzato oltre Atlantico, Antonio Di Pietro, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 maggio 2022) In occasione del 30simo anniversario della Strage diriproponiamo questo articolo del direttore Adriano Scianca Roma, 23 mag – Il 23 maggio, sull’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di, a pochi chilometri da Palermo, il giudice Giovanni, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta saltavano sopra 400 kg di tritolo posti da Cosa Nostra sotto il tragitto del magistrato. Si tratta di una delle azioni più plateali mai commesse da un’associazione che fa della discrezione la sua forza. Pochi mesi dopo, il 19 luglio, saltava in aria anche Paolo Borsellino. Tutto accadeva in un anno moltoper le sorti della nazione. Il 17 febbraio, un ex poliziotto divenuto pubblico ministero e molto apprezzato oltre Atlantico, Antonio Di Pietro, ...

