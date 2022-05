Falcone, 30 anni fa strage Capaci. Mattarella: "Non si rassegnò mai a indifferenza" (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) - Un lungo applauso ha accolto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Foro italico di Palermo, dove si commemorano le stragi di Capaci e via D'Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Giovanni Falcone "non si abbandonò mai alla rassegnazione o all'indifferenza ma si fece guidare senza timore dalla 'visione' che la sua Sicilia e l'intero nostro Paese si sarebbero liberati dalla proterva presenza della criminalità mafiosa. Questa 'visione' gli conferiva la determinazione per perseguire con decisione le forme subdole e spietate attraverso le quali si manifesta l'illegalità mafiosa", ha detto Mattarella, parlando a Palermo. "Agiva non in spregio del pericolo o ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) - Un lungo applauso ha accolto il capo dello Stato, Sergio, al Foro italico di Palermo, dove si commemorano le stragi die via D'Amelio, in cui persero la vita Giov, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Giov"non si abbandonò mai alla rassegnazione o all'ma si fece guidare senza timore dalla 'visione' che la sua Sicilia e l'intero nostro Paese si sarebbero liberati dalla proterva presenza della criminalità mafiosa. Questa 'visione' gli conferiva la determinazione per perseguire con decisione le forme subdole e spietate attraverso le quali si manifesta l'illegalità mafiosa", ha detto, parlando a Palermo. "Agiva non in spregio del pericolo o ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La strage di Capaci 30 anni fa. L'Italia ricorda Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agent… - chetempochefa : A 30 anni dalle stragi del 1992, stasera a #CTCF da @fabfazio non perdetevi un importante momento con… - CarloVerdelli : Giovanni Falcone, il tanto che gli dobbiamo #oggisettimanale Per esempio: la verità su chi ha voluto Capaci e chi h… - FaziEditore : RT @LuciaLibri: A 30 anni dalla strage di Capaci un volume per i giovani, sconsigliato a certi adulti e politici, a mafiosi e complici. 'Il… - LeaAmodio : RT @PietroGrasso: Sono passati ormai trent’anni da quel sabato 23 maggio in cui Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco… -