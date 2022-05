Entry list Wta Berlino 2022 | le partecipanti e le italiane presenti

(Di lunedì 23 maggio 2022) L’del Wta di, evento in programma dal 13 al 19 giugno. La polacca Iga Swiatek, numero uno al mondo, guida il seeding del torneo tedesco su erba, seguita dalla spagnola Paula Badosa e dalla greca Maria Sakkari. Non sonotennistenel tabellone principale. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo di BirminghamWTA1 Iga Swiatek 1 2 Paula Badosa 3 3 Maria Sakkari 4 4 Anett Kontaveit 5 5 Ons Jabeur 6 6 Aryna Sabalenka 7 7 Karolina Pliskova 8 8 Danielle Collins 9 Garbiñe Muguruza 10 Jessica Pegula 11 Belinda Bencic 14 Victoria Azarenka 15 Elena Rybakina 16 Leylah Fernandez 17 Coco Gauff 18 Daria Kasatkina ...

Advertising

Berrettini96_FR : RT @TennisWorldit: Entry list Atp Halle e Queen's: svelati gli impegni di Jannik Sinner e Berrettini - TennisWorldit : Entry list Atp Halle e Queen's: svelati gli impegni di Jannik Sinner e Berrettini - ilsainel : @Alenize82 entry list qualificazioni Challenger di Lione (abito a 500 metri dai campi quindi guardo con interesse):… - Motorsport_IT : #WEC | #6hMonza: ecco l'elenco iscritti e il programma - _antoniofedele_ : Se la #Bathurst12H di settimana scorsa non è bastata sta per partire quella di #SROEsports, primo round del nuovo… -

OA Sport

Atp Halle e Queen's: svelati gli impegni di Jannik Sinner e Berrettini Panatta: 'Sinner ha una maturità sorprendente, ma è Alcaraz il prossimo numero 1' Jannik Sinner è ad un passo dal ...Atp Halle e Queen's: svelati gli impegni di Jannik Sinner e Berrettini Jannik Sinner è ad un passo dal sorpasso a Matteo Berrettini Roland Garros - Il cammino di Jannik Sinner: l'azzurro ... Sollevamento pesi, Europei 2022: le entry-list definitive. Giulia Imperio e Antonino Pizzolato le punte azzurre Prosegue il conto alla rovescia in vista del primo grande evento della stagione post-olimpica per il sollevamento pesi, con i Campionati Europei Senior 2022 in programma a Tirana da sabato 28 maggio a ...Quasi tutti i migliori tennisti del circuito maschile saranno in campo a metà del mese di giugno in Germania o nel Regno Unito, dividendosi fra i prestigiosi tornei Atp 500 di Halle e del Queen's. Dop ...