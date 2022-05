Dramma davanti al recinto del leone: mette la mano e la bestia non perdona (Di lunedì 23 maggio 2022) Mai stuzzicare il leone. Soltanto un folle potrebbe andare a giocare con un feroce animale come il re della Savana, cosa che è avvenuta in Jamaica. In un zoo di Santa Cruz un uomo ha voluto fare il simpatico scherzando con il leone, inserendo la mano oltre la recinzione per disturbare la bestia. La scena è stata ripresa da altri presenti ed è stata pubblicata su Twitter. A rendere ancora più assurda la scena è che l'uomo non è l'ultimo visitatore sprovveduto, ma il guardiano del parco, che ha visto il proprio dito addentato dal leone. I testimoni, visto il ruolo del coinvolto, hanno inizialmente pensato ad un siparietto, senza pensare al peggio: “Quando è successo, ho pensato che fosse uno scherzo. Non mi rendevo conto della gravità della cosa perché è il loro lavoro mettere ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Mai stuzzicare il. Soltanto un folle potrebbe andare a giocare con un feroce animale come il re della Savana, cosa che è avvenuta in Jamaica. In un zoo di Santa Cruz un uomo ha voluto fare il simpatico scherzando con il, inserendo laoltre la recinzione per disturbare la. La scena è stata ripresa da altri presenti ed è stata pubblicata su Twitter. A rendere ancora più assurda la scena è che l'uomo non è l'ultimo visitatore sprovveduto, ma il guardiano del parco, che ha visto il proprio dito addentato dal. I testimoni, visto il ruolo del coinvolto, hanno inizialmente pensato ad un siparietto, senza pensare al peggio: “Quando è successo, ho pensato che fosse uno scherzo. Non mi rendevo conto della gravità della cosa perché è il loro lavorore ...

