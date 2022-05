Covid in Campania, 968 casi e sette morti: l'indice di contagio scende al 4,22%, giù i ricoveri (Di lunedì 23 maggio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi e crolla la curva dei contagi da Coronavirus complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare... Leggi su ilmattino (Di lunedì 23 maggio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi e crolla la curva dei contagi da Coronavirus complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare...

