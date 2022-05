Condividere date del calendario Google con altre persone (Di lunedì 23 maggio 2022) Google calendario è uno dei servizi più utilizzati per memorizzare scadenze, impegni ed eventi, perfetto per gestire ogni tipo di attività professionale e da studente. Il vantaggio di Google calendario è il fatto di essere accessibile con un account Google e che si integri così bene in Gmail ed anche sui telefoni (Android e iPhone). Tra le funzioni più apprezzate del calendario di Google troviamo la condivisione del calendario con altre persone, che è una cosa perfetta per chi lavora in gruppo o necessita di pianificare il proprio lavoro in maniera precisa (in qualità di cliente, fornitore o collaboratore). La possibilità di creare calendari condivisi è davvero utile ogni volta che si devono sincronizzare appuntamenti ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 23 maggio 2022)è uno dei servizi più utilizzati per memorizzare scadenze, impegni ed eventi, perfetto per gestire ogni tipo di attività professionale e da studente. Il vantaggio diè il fatto di essere accessibile con un accounte che si integri così bene in Gmail ed anche sui telefoni (Android e iPhone). Tra le funzioni più apprezzate delditroviamo la condivisione delcon, che è una cosa perfetta per chi lavora in gruppo o necessita di pianificare il proprio lavoro in maniera precisa (in qualità di cliente, fornitore o collaboratore). La possibilità di creare calendari condivisi è davvero utile ogni volta che si devono sincronizzare appuntamenti ...

