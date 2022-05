Calcio: Mbappé, 'un anno fa volevo lasciare Psg, ora è diverso, hanno prevalso i sentimenti' (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi, 23 mag. - (Adnkronos) - "È stata una decisione difficile, mi sono rifugiato nelle partite, in quello che so fare. Sapevo che avrei dovuto parlare ma avevo bisogno di prendermi del tempo. Non ho mai avvertito la pressione. Tutti sanno che avrei voluto andare via un anno fa, era la decisione migliore. Stavolta il contesto è diverso, è una faccenda privata, da francese, vista l'importanza che ho nel Paese. Il lato sentimentale ha preso il sopravvento ed è cambiato anche il progetto sportivo, sono cambiate tante cose. Pieni poteri? Sono un calciatore, non ho altri ruoli, non voglio andare oltre". Kylian Mbappé spiega così, nel corso di una conferenza stampa, i motivi del suo rinnovo con il Psg. "Ho deciso da una settimana ma ho tenuto il segreto anche nello spogliatoio perché volevo che fosse una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi, 23 mag. - (Adnkronos) - "È stata una decisione difficile, mi sono rifugiato nelle partite, in quello che so fare. Sapevo che avrei dovuto parlare ma avevo bisogno di prendermi del tempo. Non ho mai avvertito la pressione. Tutti sche avrei voluto andare via unfa, era la decisione migliore. Stavolta il contesto è, è una faccenda privata, da francese, vista l'importanza che ho nel Paese. Il lato sentimentale ha preso il sopravvento ed è cambiato anche il progetto sportivo, sono cambiate tante cose. Pieni poteri? Sono un calciatore, non ho altri ruoli, non voglio andare oltre". Kylianspiega così, nel corso di una conferenza stampa, i motivi del suo rinnovo con il Psg. "Ho deciso da una settimana ma ho tenuto il segreto anche nello spogliatoio perchéche fosse una ...

AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - marcoconterio : ???? Kylian #Mbappé ha appena firmato il rinnovo col #PSG ?? 300 milioni alla firma. 100 milioni di euro a stagione… - capuanogio : L'asta intorno a #Mbappé (vinta dal #PSG ma non è che il #RealMadrid gli offrisse spiccioli) mi fa dire che preferi… - sportmediaset : Mbappé spiega i motivi del no al Real: 'Questione di sentimento' #mbappe #psg #realmadrid - veniovanni : RT @napolista: Mbappé è il nuovo 14 Luglio. L’ancien régime ha perso, cambia la geopolitica del calcio I petrodollari sono la borghesia de… -

Mbappè rinnova il contratto con il PSG: cosa c'è di male Un pensionato che ha giocato a calcio e che prendeva 30 mila lire al mese in quarta serie. Beppe Gentile Beppe, tutto questo è legale perché un club può rinnovare un contratto a un proprio calciatore ... Psg, Mbappé spiega il rinnovo: 'Le cose cambiano. La mia storia qui non è finita' Mi limiterò al calcio, al gioco, non ho altre funzioni'. Kylian Mbappé ha spiegato in conferenza stampa la sua decisione di rinnovare il contratto con il Psg . ' È vero che prima volevo andarmene, ... Un pensionato che ha giocato ae che prendeva 30 mila lire al mese in quarta serie. Beppe Gentile Beppe, tutto questo è legale perché un club può rinnovare un contratto a un proprio calciatore ...Mi limiterò al, al gioco, non ho altre funzioni'. Kylianha spiegato in conferenza stampa la sua decisione di rinnovare il contratto con il Psg . ' È vero che prima volevo andarmene, ...