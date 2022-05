Calcio: Chiellini, 'mi piacerebbe un'esperienza all'estero ma devo valutare pro e contro' (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - “Mi piacerebbe un'esperienza all'estero, ma devo valutare pro e contro, lasciare Torino, spostare la famiglia con bambini piccoli, sono ancora in una fase di pensieri, li tengo in sospeso”. Così Giorgio Chiellini nel corso di una diretta Instagram, con Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno, in merito al suo futuro. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. - (Adnkronos) - “Miun'all', mapro e, lasciare Torino, spostare la famiglia con bambini piccoli, sono ancora in una fase di pensieri, li tengo in sospeso”. Così Giorgionel corso di una diretta Instagram, con Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno, in merito al suo futuro.

Advertising

Gazzetta_it : Chiellini lascia da Chiellini: chiude la vita juventina con una maschera di sangue. Ora Los Angeles - SaraGama_ITA : Una serata densa di emozioni contrastanti come il nostro bianco e nero. Emozioni diverse, ma importanti perché con… - Eurosport_IT : Non è una giornata come le altre per la Juventus e il calcio italiano ?? #Chiellini | #Juventus | #JuventusLazio - TV7Benevento : Calcio: Chiellini, 'mi piacerebbe un'esperienza all'estero ma devo valutare pro e contro' - - kekko_molise87 : @rjollat @Campanelli11 @Ibra_official Se lo dice Allegri, Chiellini o io su Twitch vi dicono che siamo vecchi, che… -